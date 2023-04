Come da promessa, quest’oggi Sony Pictures ha diffuso il primo trailer di Insidious: La Porta Rossa, quinto ed ultimo capitolo della famosa saga horror.

Accompagnato da un countdown virale dai forti toni dark, il terrificante trailer di Insidious 5 (in originale Insidious: The Red Door) prova a gettare luce una volta e per tutte gli oscuri segreti della celebre famiglia Lambert, protagonista dei primi due capitoli della saga. Con il trailer (lo trovate qui di seguito nella versione italiana), Sony Pictures ha anche diffuso il poster ufficiale, confermando la data di lancio nelle sale per il 5 luglio.

IL TRAILER ITALIANO

INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA

Patrick Wilson dirigerà la pellicola sfruttando una sceneggiatura firmata da Scott Teems (Halloween Kills), tratta a sua volta da un’idea di Leigh Whannell, co-creatore del franchise con James Wan. Con Patrick Wilson, il cast vedrà la presenza di Ty Simpkins, Rose Byrne, Sinclair Daniel, Peter Dager, Hiam Abbass. L’uscita nelle sale è prevista per il 5 luglio 2023.

TRAMA: In Insidious: La Porta Rossa, il cast originario del franchise horror si riunisce nell’ultimo capitolo della terrificante saga della famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell’“Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto, affrontando l’oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e più spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.

IL POSTER ITALIANO