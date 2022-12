Posted on

La rivista Total Film Magazine ha diffuso oggi le due copertine del prossimo numero in uscita dedicate a Scream, quinto capitolo della famosa saga horror. Come prevedibile entrambe le copertine, una per gli abbonati e l’altra classica, mettono al centro dell’attenzione Ghostface, il famoso villain portato per la prima volta al cinema da Wes Craven