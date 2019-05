Per il quinto anno di fila Roma ospiterà MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, un evento dedicato ai leader dell’industria cinematografica.

Giunto oramai alla quinta edizione, il MIA sarà di scena in alcune importanti locations romane dal 16 al 20 ottobre 2019, portando in scena il grande cinema che verrà. Molte saranno le produzioni in cerca di distributori, pertanto sarà interessante prestare attenzione ad un evento che sta assumendo sempre maggiore importanza anche in Italia.

Ecco il comunicato ufficiale.

MIA |MERCATO INTERNAZIONALE AUDIOVISIVO – EDIZIONE #5

ROMA 16 – 20 OTTOBRE 2019 – Palazzo Barberini | Cinema Barberini | Cinema Quattro Fontane. SI RINNOVA L’APPUNTAMENTO PER I LEADER DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

Il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, la cui direzione editoriale è affidata a Lucia Milazzotto, ritorna per il quinto anno di fila portandosi come biglietto da visita gli ottimi risultati delle passate edizioni.

Caratterizzato da un format originale e trasversale, il MIA è un luogo di incontro per le eccellenze dell’industria audiovisiva, dove i più importanti operatori del settore trovano partner globali e l’ambiente più favorevole per vedere in anteprima, vendere e acquistare i contenuti in arrivo. Senza limitarsi ad essere semplicemente un acceleratore di business, la manifestazione rappresenta inoltre un ‘think tank’ dove discutere e captare le tendenze, i modelli e le opportunità per l’intera filiera dell’audiovisivo, imponendosi di fatto, anno dopo anno, come evento imperdibile per il settore.

Il progetto è finanziato da Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Ice, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Lazio, e dal programma Media. Tra i partner la Fondazione Cinema per Roma e il Fondo Eurimages del Consiglio d’Europa.

La quinta edizione del MIA si terrà dal 16 al 20 ottobre 2019, nell’arco di quattro giornate dedicate alle principali attività di pitching, showcase, panel e screening, inserite all’interno di tre grandi location nella suggestiva cornice dei palazzi della Roma antica: Palazzo Barberini, Cinema Barberini; Cinema Quattro Fontane.

Oltre agli incontri dedicati ai sales & buyers relativi alle nuove opportunità di business, di coproduzione e di esportazione, grande spazio verrà riservato alle presentazioni di nuovi prodotti audiovisivi, con un programma di oltre 125 proiezioni di mercato dei film dell’autunno in corso e quattro vetrine di anticipazioni esclusive dedicate ai film, alle serie televisive e ai documentari dei prossimi anni: What’s Next Italy, C EU Soon, Greenlit e Italians Doc it Better. Tutte le informazioni relative al programma e agli ospiti della quinta edizione sono disponibili al sito ufficiale: https://www.miamarket.it/it/.

· La sezione MIA|Film riproporrà What’s Next Italy, un programma speciale dedicato ai work-in-progress italiani (film in lavorazione o in post-produzione), un esclusivo evento di mercato dove i buyer internazionali potranno avere un assaggio dei titoli del 2020, sia di autori affermati sia degli emergenti. Ogni film viene presentato con una clip (una scena, storyboard, degli estratti di girato) e un’intervista al regista e al sales agent. Tra i numerosi titoli presentati nelle scorse edizioni ricordiamo: “Bangla” di Phaim Bhuiyan, “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese, “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores, “Ammore e Malavita” dei fratelli Manetti, “Il Padre d’Italia” di Fabio Mollo (Globi d’oro 2017, premio come miglior attrice a Isabella Aragonese). Anche quest’anno, inoltre, MIA presenta “C EU Soon”, un approfondimento sui talenti europei emergenti, con una selezione di sei opere prime e seconde in post produzione, tra i titoli più promettenti del 2020.

· GREENLIT, la sessione-evento del MIA|DRAMA (già MIA|TV) dedicata alle grandi co-produzioni italiane ancora inedite per il mercato, costituisce una vetrina d’eccellenza per le serie drama, un momento aperto a contenuti con un forte potenziale all’estero. In questa sessione i produttori italiani saranno invitati a presentare i titoli più attesi, accompagnati dai talent (creatori/registi/attori) e dai loro commissioner, mostrando le prime immagini dei nuovi show a una platea internazionale. Tra i numerosi progetti che hanno trovato spazio nel corso delle precedenti quattro edizioni ricordiamo “L’amica geniale” per la regia di Saverio Costanzo, “Gheddafi” di Roberto Saviano, la serie thriller “Diavoli” con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey e “Il Nome della Rosa”, serie evento tratta dal romanzo di Umberto Eco.

· MIA|DOC dedica l’evento ITALIANS DOC IT BETTER ai documentari italiani di maggiore successo, prodotti nell’ultimo anno e presentati in uno showcase esclusivo con l’obiettivo di promuovere il valore dell’industria DOC italiana e la sua creazione di contenuti originali.

Ogni anno il MIA presenta circa 50 progetti di film, serie e doc da tutto il mondo (per un totale di 200 in quattro edizioni) di cui il 50% viene pienamente realizzato. Al pari delle precedenti, anche per la quinta edizione è atteso un vasto programma in continuo aggiornamento, con tre sessioni di presentazione pubblica e di incontri B2B guidati e coordinati da una squadra interna, con la consulenza di un coach americano. Alle attività di coproduzione e pitching forum si aggiungeranno poi operazioni di networking guidato e gratuito, focus su Paesi europei e internazionali e conferenze/dibattiti sull’industria.