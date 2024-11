L’attrice Sophie Turner è in lizza per ottenere l’iconico ruolo di Lara Croft nella serie tv in live action Tomb Raider in arrivo su Prime Video.

Deadline quest’oggi ha riferito che la Turner è entrata in trattative per il ruolo da protagonista dopo aver passato tutti i provini il mese scorso. Amazon, ovviamente, si è rifiutata di commentare la notizia, ma per la famosa fonte le trattative sarebbero reali e ben avanzate. Se Sophie Turner dovesse chiudere le trattative, sarebbe la terza attrice ad interpretare la celebre eroina Lara Croft, le altre due sono state Angelina Jolie e Alicia Vikander.

La serie tv è stata ufficializzata da Amazon MGM Studios nel mese di maggio 2024 (qui il nostro articolo); la vincitrice di un Emmy “Phoebe Waller-Bridge” è stata scelta per sviluppare la serie tv, con Jennifer Salke, CEO di Amazon, che ha definito la visione della Waller-Bridge “epica”.

Tomb Raider | Note di Produzione

Tomb Raider è prodotto esecutivamente da Phoebe Waller-Bridge e Jenny Robins tramite Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson tramite dj2 Entertainment, Michael Scheel e i detentori dei diritti Legendary Television e Crystal Dynamics. Amanda Greenblatt e Ryan Andolina sono produttori consulenti sotto la loro bandiera Star Party. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.

La serie tv sarà distribuita su Prime Video prossimamente.

Tomb Raider: la storia al cinema

I diritti di sfruttamento cinematografico della saga Tomb Raider sono stati acquisiti da GK Films nel 2011, successivamente MGM nel 2013 ha firmato un accordo per avviare un nuovo franchise con Alicia Vikander nel ruolo da protagonista. Il primo film ha incassato 275 milioni di dollari nel 2018, il secondo (successivamente cancellato) avrebbe visto Misha Green in cabina di regia. L’acquisizione di MGM da parte di Amazon ha avviato, infine, questo nuovo progetto televisivo. In precedenza, dal 2001 al 2003, la saga ha vissuto due adattamenti cinematografici con Angelina Jolie nel ruolo di Lara Croft.

Netflix ha sviluppato una serie animata dal titolo The Legend of Lara Croft, trovate a questo indirizzo il trailer.

