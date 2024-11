Il colosso dello streaming Netflix ha pubblico in queste ore il trailer di The Madness, la serie tv a tema politico con protagonista Colman Domingo.

La serie tv The Madness è stata creata da Stephen Belber (qui anche showrunner), e tutti gli otto episodi saranno distribuiti su Netflix dal 28 novembre. Al centro della trama un opinionista politico che, suo malgrado, finisce al centro di un intrigo mondiale, e si ritrova a lottare per la sua vita quando viene incastrato per omicidio. Colman Domingo, candidato all’Oscar per il film “Rustin”, è il protagonista assoluto di una serie tv che si presenta avvincente già dal suo trailer.

Con Domingo, il cast di The Madness conta la presenza di Marsha Stephanie Blake, Gabrielle Graham, John Ortiz, Tamsin Topolski e TJ Mixson, oltre alle guest star Deon Cole, Hamish Allan-Headley, Ennis Esmer, Alison Wright, Bradley Whitford e Stephen McKinley Henderson.

Stephen Belber è il produttore esecutivo, insieme a VJ Boyd, al regista Clement Virgo e a Peter Chernin, Jenno Topping e Kaitlin Dahill della Chernin Entertainment.

Non puoi sfuggire alla FOLLIA.

The Madness, con Colman Domingo, è arrivo il 28 novembre solo su Netflix! pic.twitter.com/9G0KoyahtA — Netflix Italia (@NetflixIT) November 15, 2024

