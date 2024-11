Box Office | Uno Rosso delude nelle anteprime USA

Il Box Office USA potrebbe registrare con Uno Rosso un nuovo importante flop in un 2024 povero di grandi soddisfazioni.

Il kolossal natalizio targato Amazon “Uno Rosso” ieri ha esordito negli USA durante le classiche anteprime del giovedì. Deadline, a tal proposito, ha riferito che il film a tema natalizio con Dwayne Johnson e Chris Evans ha incassato solo 3,7 milioni di dollari, e viaggia pertanto verso un weekend d’esordio tra i 30 ed i 35 milioni. Il film è costato la bellezza di 200 milioni.

L’operazione commerciale voluta da Amazon MGM Studios, con una release teatrale prima del più classico rilascio su Prime Video, sembrerebbe avviarsi verso quello che oramai tutti considerano un flop. Uno Rosso ha esordito anche in 75 mercati internazionali (Italia compresa), ed ha ottenuto al momento solo 27 milioni di dollari. Troppo poco!

Altra nota dolente, poi, arriva dall’apprezzamento della critica: su Rotten Tomatoes, infatti, il film ha ottenuto solo un misero 34% di recensioni positive (a proposito, questa è la nostra), in linea o quasi con gli ultimi risultati ottenuti dai blockbusters interpretati dallo stesso protagonista Dwayne Johnson (Rampage 51%, San Andreas 48% e Black Adam 39%). Sarà un caso?

Rosso Uno | Note di Produzione

Il film è stato diretto da Jake Kasdan su una sceneggiatura firmata da Chris Morgan, basata a sua volta da una storia originale firmata da Hiram Garcia. NEL CAST Chris Evans, Dwayne Johnson, Kiernan Shipka (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), J.K. Simmons, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel, Mary Elizabeth Ellis e Lucy Liu.

Tra i produttori spicca il nome d Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, di Chris Morgan di Chris Morgan Productions e di Jake Kasdan e Melvin Mar di The Detective Agency. Gli EP sono Barry Waldman e Ainsley Davis di Chris Morgan Productions, con John Wildermuth e la coproduzione con Sky Salem Robinson di The Detective Agency. Warner Bros. Pictures si occuperà della distribuzione internazionale come parte del suo accordo con Amazon MGM Studios.

La Trama Ufficiale: Nel film, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare coppia con il poco affidabile Jack O’Malley (Chris Evans) per salvare Santa Clause (J.K. Simmons) da un rapimento.

Red One approderà in sala dal 14 novembre 2024, e successivamente arriverà su Prime Video.

