Tom Holland si mostra come Nathan Drake dal backstage di Uncharted

Continua la marcia di avvicinamento al primo ciak di Uncharted, il film tratto dall’omonima saga videoludica.

Quest’oggi, dopo le misure anti Covid-19 a cui si è dovuto sottoporre nei giorni scorsi, l’attore Tom Holland è tornato sui social ad aggiornare i propri followers sull’avvicinamento all’inizio delle riprese. Le foto rilasciate – via Instagram – mostrano quello che dovrebbe essere il suo look da Nathan Drake. Non male, voi cosa ne pensate?

: Il film sarà tratto dall’omonima saga videoludica Naughty Dog. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 8 ottobre 2021.

LE FOTO