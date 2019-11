E' apparsa in rete la prima foto ufficiale di Cherry, il nuovo film diretto dai fratelli Russo, con Tom Holland protagonista.

L'immagine mostra Tom Holland nei panni di Nico Walker, un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS). Walker è finito per dipendere da oppiacei, tanto da iniziare a rapinare banche, ora è in carcere dal 2011. La storia è stata vera e scritta dallo stesso Walker in un libro pubblicato in carcere.

La sceneggiatura del film è stata firmata da Jessica Goldberg (The Path) in collaborazione con Angela Otstot (The Shield). Nel cast, con Holland, anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

Non esiste al momento una data di rilascio.