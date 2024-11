Il regista Guy Ritchie tornerà presto sul set per una nuova serie tv crime per Showtime, e nel farlo potrà contare su un cast di tutto rispetto.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, il progetto legato ad una serie tv spin-off di Ray Donovan ordinata da Showtime nel mese di febbraio in realtà ha cambiato direzione creativa, ed è diventata nel frattempo una crime drama ambientata a Londra con due famiglie in lotta tra loro. La nuova serie tv non ha un titolo ufficiale, ma può contare al momento per il cast su tre nomi di grande impatto mediatico: Tom Hardy, Helen Mirrren e Pierce Brosnan.

La fonte spiega che Tom Hardy (prossimamente al cinema con Havoc) avrà il ruolo di un mediatore che lavora per una famiglia potente di Londra; Pierce Brosnan, invece, avrà il ruolo del leader della famiglia per cui lavora Hardy, con Helen Mirren nel ruolo della moglie. Altri dettagli rimangono ancora sotto chiave.

Guy Ritchie, che dirigerà la serie tv, sarà impegnato anche come produttore assieme a Keith Cox, Nina L. Diaz, David C. Glasser, Ritchie, Jez Butterworth, Ronan Bennett, Kris Thykier, Ivan Atkinson, lo stesso Hardy, Dean Baker, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari.

La serie tv è una produzione Showtime/MTV Entertainment Studios e 101 Studios; essa debutterà a livello globale nel 2025 su Paramount+ e sulla piattaforma Paramount+ con Showtime negli Stati Uniti. Le riprese si terranno a Londra dal prossimo anno.

