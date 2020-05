Tom Cruise nello spazio con Doug Liman alla regia

Il regista Doug Liman avrà l'onore di affrontare lo spazio profondo in compagnia di Tom Cruise nel nuovo sci-fi movie da poco annunciato.

Dopo aver collaborato in occasione di Edge of Tomorrow e Barry Seal – Una storia americana, il regista Doug Liman e l'attore Tom Cruise hanno pensato bene di vivere insieme un'esperienza senza precedenti. Nelle settimane scorse ricorderete, infatti, che la Nasa ha parlato della possibilità di collaborare con Tom Cruise riguardo un film girato interamente nello spazio, occasione che arriverà ora con Liman alla regia.

Questa la dichiarazione della NASA:

"La NASA è entusiasta di lavorare con Tom Cruise su un film a bordo della Stazione Spaziale! Abbiamo bisogno di media popolari che possano ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati per trasformare in realtà gli ambiziosi piani della NASA"

Secondo Deadline, Liman è al lavoro sulla sceneggiatura, occupando tra l'altro un posto in cabina di produzione, ovviamente in compagnia dello stesso Cruise. Al momento non esistono informazioni riguardo la trama del film, ne tanto meno esiste un titolo o una data di rilascio.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.