Il titolo della decima stagione di American Horror Story sarà Double Feature

Come da promessa, il produttore Ryan Murphy questa notte ha svelato il titolo ufficiale relativo alla decima stagione di American Horror Story che, a quanto pare, sarà Double Feature.

Il titolo svelato, come sempre attraverso i canali social di Murphy, porta con sè anche una curiosa notivà, ossia che la decima stagione conterrà non una, ma bensì due storie al suo interno. Sarà importante ora attendere quei nuovi aggiornamenti utili a fare luce su quelle che saranno le due storie introdotte in American Horror Story: Double Feature, nell’attesa trovate il post-social in fondo alla pagina.

AMERICAN HORROR STORY

PRODUZIONE: La decima stagione sarà realizzata come sempre da Ryan Murphy. Il titolo sarà Double Feature. CAST: Kathy Bates, Sarah Paulson, Evan Peters e Billie Lourd, ed ancora Leslie Grossman, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Tra le new entry c’è Macaulay Culkin

Prossimamente su FX.