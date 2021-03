Il cast della seconda stagione di The Witcher si è regalata in questi giorni nuovi attori in vista delle prossime sessioni di produzione: tra i tanti nomi, spicca quello di Graham McTavish.

SuperHeroHype ha confermato in queste ore che il cast dei nuovi episodi di The Witcher è cresciuto in maniera esponenziale, e questo grazie all’ingaggio da parte di Netflix di Graham McTavish (il Dwalin della trilogia Lo Hobbit), Adjoa Andoh, Cassie Clare (Brave New World), Liz Carr, Simon Callow, Kevin Doyle e Chris Fulton.

Sui ruoli affidati agli attori, la fonte specifica che McTavish sarà Dijkstra, un maestro delle spie, e capo delle forze speciali per il regno di Redania; Adjoa Andoh interpreterà Nenneke, la sacerdotessa di Melitele e il capo del Tempio di Melitele; Cassie Clare sarà Philippa Eilhart, consigliera del re di Redania e leader della Loggia delle Maghe; Liz Carr sarà Fenn, un partner di un’agenzia investigativa a Dorian, l’altro partner sarà interpretato da Simon Callow; ed ancora Kevin Doyle è stato scelto per il ruolo di Ba’lian, apparentemente un nuovo personaggio in The Witcher; infine Chris Fulton interpreterà Rience, un mago assunto per cercare Ciri dopo che è scomparsa durante il massacro di Cintra.

THE WITCHER

PRODUZIONE: La serie è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich, e tratta dai romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko. CAST: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross, Kristofer Hivju, Mecia Simson, ed ancora MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelson, Mimi Ndiweni, Royce Pierreson, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer, Therica Wilson Read, Kim Bodnia, Graham McTavish, Adjoa Andoh, Cassie Clare, Liz Carr, Simon Callow, Kevin Doyle e Chris Fulton.

TRAMA: La serie racconta la storia di Geralt di Rivia (Henry Cavill), un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il proprio posto in un mondo in cui le persone si dimostrano essere più spietate delle bestie. Quando il destino lo porta a incontrare una potente donna che usa la magia e una giovane principessa con un pericoloso segreto, i tre devono imparare ad affrontare i pericoli insieme. I romanzi, come molti di voi già sapranno, sono stati adattati in una serie di videogiochi di successo.

La seconda stagione prossimamente su Netflix.