L’attore Henry Cavill ha diffuso questa sera un secondo teaser trailer destinato alla campagna promozionale relativa alla seconda stagione di The Witcher.

Il nuovo video – diffuso attraverso i canali social dell’attore – è dedicato al suo Geralt de Rivia, e mostra alcune sequenze che, presumibilmente, saranno incluse nel primo trailer atteso dai fan nelle prossime settimane. A tal proposito, va ricordato che di recente è stato mostrato un primo teaser trailer dedicato al personaggio di Ciri, e che nello stesso giorno è stato annunciato il WitcherCon, evento dedicato ai fan della saga The Witcher, che potrebbe regalare tante gustose novità inerenti alla seconda stagione… e non solo.

THE WITCHER

PRODUZIONE: La serie è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich, e tratta dai romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko. CAST: Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross, Kristofer Hivju, Mecia Simson, ed ancora MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelson, Mimi Ndiweni, Royce Pierreson, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer, Therica Wilson Read, Kim Bodnia, Graham McTavish, Adjoa Andoh, Cassie Clare, Liz Carr, Simon Callow, Kevin Doyle e Chris Fulton. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA: The Witcher, serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller, è il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Nella seconda stagione, in arrivo entro la fine del 2021 su Netflix, convinto che Yennefer sia morta nell’epica battaglia di Colle Sodden, Geralt di Rivia porta Ciri nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen. Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del Continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, Geralt di Rivia deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere dentro di sé.