The Flash: Andy Muschietti ha diffuso il logo della sua Supergirl

Il cinecomic The Flash torna questa notte nuovamente d’attualità, e lo fa attraverso un ennesimo post-social diffuso in rete dal regista Andy Muschietti.

Seguendo l’esempio della mossa promozionale iniziata nei giorni scorsi, con la diffusione via social dei loghi dei costumi del Batman di Michael Keaton e del Flash di Ezra Miller, il regista Andy Muschietti questa sera ha presentato ai propri followers quello che sarà il logo al centro del costume della Supergirl interpretata nel film da Sasha Calle.

Anche se non ben visibile, il costume della Supergirl che vedremo in The Flash sembra ricordare quello indossato nel recente passato dal Superman di Henry Cavill nei capitoli precedenti del DC Extended Universe. Chiaramente questa è soltanto una primissima impressione che potrebbe tranquillamente essere smentita quando approderanno in rete le prime immagini ufficiali del film. A tal proposito, vi chiediamo di avere pazienza e rimanere connessi su queste pagine per ottenere ulteriori aggiornamenti in merito.

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flash sono partite lo scorso aprile dal Regno Unito. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston. USCITA: Nelle sale Usa dal 3 giugno 2022.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.