The Whale: il nuovo film di Darren Aronofsky in concorso a Venezia 79

Darren Aronofsky, già Leone d’Oro al Lido, torna a Venezia 79 con il suo nuovo film The Whale che sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane da I Wonder Pictures.

The Whale segna il ritorno dietro la macchina da presa del regista di film cult come Π – Il teorema del delirio, Requiem for a Dream e Il cigno nero.

The Whale: sinossi

Scritto da Samuel D. Hunter, The Whale è la storia di Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un’ultima possibilità di riscatto.

The Whale: cast

Nei panni di Charlie il pluripremiato Brendan Fraser, protagonista della trilogia de La Mummia e di Crash. Al suo fianco Sadie Sink, amata protagonista della serie di culto Netflix Stranger Things. Sink è Ellie, la figlia con cui Charlie cerca di riconnettersi dopo molti anni. Nel cast anche Samantha Morton, due volte candidata all’Oscar, Ty Simpkins, il giovane protagonista della saga horror Insidious, e la candidata al Golden Globe Hong Chau.

Brendan Fraser in The Whale

The Whale segna la seconda collaborazione tra I Wonder Pictures e A24, casa di produzione e distribuzione internazionale che negli ultimi anni ha portato alla ribalta mondiale nuovi grandi talenti. Tra questi i Daniels, registi di Everything Everywhere All at Once, maggiore incasso nella storia di A24 – che arriverà nelle sale italiane il 6 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.