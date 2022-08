Venezia 79: Santa Guerra di Samantha Casella in anteprima al Lido

Santa Guerra, diretto da Samantha Casella sarà presentato in anteprima internazionale, mercoledì 7 settembre, presso lo spazio Ente dello Spettacolo (Hotel Excelsior al lido di Venezia).

Santa Guerra: sinossi

Una donna precipita in un luogo senza tempo dove il suo subconscio cerca di elaborare il trauma

che la schiaccia. Mentre una parte di se stessa resta incastrata in una villa spettrale e il suo doppio

vaga in un luogo ancestrale, la donna raggiungerà una dolorosa presa di coscienza.

Samantha Casella in Santa Guerra

“Santa Guerra” è un lavoro che lascia il segno per il tema che tratta e per come lo fa.

Samantha Casella dimostra coraggio di visione e voglia di sperimentare, mostrando il suo talento

sia nella sceneggiatura (che firma insieme ad Antonio Miciulli) che dietro e davanti alla macchina

da presa (per cui si riserva un ruolo chiave) e curando anche la fotografia.

Il cast, oltre alla Casella, è costituito da Eugenia Costantini, Emma Quartullo, Ekaterina

Buscemi, Isabella Tedesco, Maria Grazia Cucinotta, Simona Lisi, Chioma Ukwu e Diego Pagotto.

Il progetto è prodotto da The Shadows Factory.

In anteprima internazionale, mercoledì 7 settembre alle h 15, presso lo spazio Ente dello Spettacolo

(Hotel Excelsior al lido di Venezia), verrà presentato un estratto nel corso di un evento organizzato

durante i giorni della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, alla

presenza della poliedrica artista Samantha Casella, del cast principale e del produttore Antonio

Micciulli.