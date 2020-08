Daniel Kaluuya, candidato all’Oscar per Get Out, sarà protagonista e produttore di The Upper World, prodotto per Netflix.

Il lungometraggio è un adattamento del romanzo scritto da Femi Fadubga, il primo di una serie di romanzi fantasy. Al centro della storia c’è Esso, intepretato da Kaluuya. Di seguito la sinossi ufficiale:

In The Upper World, Esso è coinvolto in una faida mortale e sull’orlo dell’espulsione quando si rende conto di avere un dono inaspettato: l’accesso a un mondo in cui può vedere scorci del passato e del futuro. A una generazione di distanza, Rhia sta andando ad allenamento di calcio nel 2035, ignara che il misterioso sconosciuto che sta per incontrare ha un disperato bisogno del suo aiuto per evitare un proiettile sparato 15 anni fa.

Tendo Nagenda, Vice Presidente di Netflix Films, in una dichiarazione ha dichiarato di essere molto entusiasta di questo nuovo progetto: “I film possono influenzare ed espandere il modo in cui le persone vedono e sperimentano la vita. The Upper World sarà uno di quei film. Non vengo né dal luogo né dal ‘tempo’ descritto nelle pagine del romanzo d’esordio. Tuttavia, grazie a una narrazione incredibilmente abile, sono stato portato in un’avventura che altera la mente e il cuore attraverso i personaggi e le esperienze del libro“.

Daniel Kaluuya non solo interprete, ma anche produttore in collaborazione con Bryan Unkeless ed Eric Newman di Screen Arcade.

Pochi giorni fa è stato svelato il trailer del nuovo film di Kaluuya, Judas and the Black Messiah, in cui recita assieme a Lakeith Stanfield. Il film è basato su una storia vera, ossia sull’assassinio dell’attivista Fred Hampton (qui il trailer e i dettagli del film).