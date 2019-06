Con l’estate italiana entrata nel vivo, il circuito The Space Cinema è pronto a regalare un anno di cinema ai suoi clienti.

Il concorso è parte dell’iniziativa Moviement nato per attirare pubblico in sala anche nel periodo estivo, solitamente magro di emozioni, nonchè evento collaterale di Summer in the Space portato avanti dal colosso della cinematografica The Space Cinema.

Per partecipare e vincere un anno di cinema date una lettura al comunicato ufficiale appena diramato.

THE SPACE METTE IN PALIO UN ANNO DI CINEMA

Continuano le iniziative per celebrare il grande pubblico in occasione dell’arrivo in sala di alcuni dei film più attesi della stagione

Roma,14 giugno 2019 – Entra nel vivo Summer in The Space, il progetto del circuito di multisala per valorizzare il legame fra lo spettatore e il grande schermo. Per promuovere l’iniziativa, The Space Cinema ha deciso di premiare gli appassionati dando loro la possibilità di aggiudicarsi un anno di film gratuito. Per partecipare al concorso ‘Vinci un anno di The Space Cinema’ sarà necessario compilare e inviare il modulo che si trova alla pagina dedicata al concorso e inserire i dati del biglietto acquistato. In questo modo i partecipanti avranno la possibilità di vincere una delle cinque tessere annuali messe in palio e che consentiranno di prendere parte a tutti gli spettacoli, ogni giorno e in tutte le sale The Space Cinema d’Italia. Il concorso è valido fino al 4 settembre 2019.

In vista della bella stagione ci sono anche alcune iniziative speciali dedicate alle famiglie e ai più piccoli in concomitanza con l’uscita di alcuni dei titoli più attesi dell’anno. Iniziando con Pets 2 – Vita Da Animali, arrivato nelle sale italiane il 6 giugno scorso. Chi acquista un biglietto per la visione del film può partecipare al concorso che regala il poster personalizzato in stile Pets con l’immagine del proprio animale domestico. Sarà inoltre possibile aggiudicarsi uno speciale weekend a Disneyland Paris per 4 persone partecipando al concorso lanciato per festeggiare l’arrivo di Toy Story 4 nelle sale del circuito. In palio anche 5 kit targati Disney Store.

Per partecipare ai concorsi e conoscere tutti i dettagli è possibile visitare le pagine dedicate a Pets 2 – Vita Da Animali e Toy Story 4.