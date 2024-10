The Running Man | William H. Macy nel cast del film

Il cast del nuovo adattamento del romanzo The Running Man continua a crescere, e non solo in quantità: il nome nuovo è quello di William H. Macy.

Deadline questa sera ha ufficializzato l’ingresso di Wiliam H. Macy in un cast che continua a promettere fuoco e fiamme. La fonte non è riuscita a svelare la natura del ruolo assegnato al famoso attore di Fargo e Shameless. Di recente il cast di The Running Man ha anche salutato l’ingresso di Lee Pace (leggete il nostro aggiornamento).

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti..

The Running Man e le note di produzione

Il nuovo The Running Man vedrà Edgar Wright pronto a battere il primo ciak dal prossimo mese di novembre, con una sceneggiatura co-firmata assieme al suo collaboratore di “Scott Pilgrim vs. the World” Michael Bacall. La Paramount distribuirà il film il 21 novembre 2025. Simon Kinberg, Nira Park e Wright sono i produttori.

Nel cast al momento sono stati confermati Glen Powell, Josh Brolin, Karl Glusman, Katy O’Brian, Daniel Ezra, Lee Pace, Jayme Lawson, Michael Cera, Emilia Jones e William H. Macy.

The Running Man, in breve..

Il romanzo originale è stato scritto da Stephen King sotto lo pseudonimo Richard Bachman nel 1982. La storia è ambientata in futuro distopico dove spopola un violento reality show che mette disperati alla ricerca di soldi in una sorta di arena per gladiatori (in questo caso assassini). Nel 1987 il romanzo è stato adattato con un film intitolato “L’implacabile”, diretto da Paul Michael Glaser, ed interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Correlati