Si sono da poco concluse le riprese di Project Hail Mary, il film di fantascienza con protagonista Ryan Gosling.

L’annuncio della chiusura delle riprese dal set è arrivato dal co-regista Chris Miller direttamente dai propri canali social. Il co-regista, che dalla sua può vantare successi importanti in chiave di sceneggiatura e produzione in coppia con Phil Lord (è ovviamente lui il co-regista), porterà al cinema il film prendendo ispirazione dal romanzo omonimo firmato da Andy Weir. La sceneggiatura è stata adattata da Drew Goddard (Cloverfield).

Le riprese di Project Hail Mary sono iniziate nel Regno Unito a fine maggio, e sono durate cinque mesi. L’uscita è attesa per il 20 marzo 2026, con Amazon MGM Studios impegnato in cabina di produzione. Tra i membri del cast attualmente noti spiccano i nomi di Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, James Wright, Bastian Antonio Fuentes e Isla McRae.

Ma di cosa parla Project Hail Mary?

Secondo la descrizione offerta da Amazon, il film racconterà la storia dell’astronauta Ryland Grace (Ryan Gosling), unico sopravvissuto di una missione spaziale per salvare la Terra dagli astrofagi, misteriosi organismi che si nutrono di energia solare. A tal proposito, vi proponiamo la sinossi ufficiale raccolta direttamente dal romanzo di Andy Weir:

“Ryland Grace sta viaggiando a bordo della Hail Mary, una minuscola navicella spaziale lanciata nelle profondità dello spazio, unico sopravvissuto di una missione disperata per salvare l’umanità. Se fallisce i misteriosi organismi che si nutrono dell’energia solare, gli astrofagi, porteranno la Terra verso una nuova era glaciale, rendendola inabitabile. Ha pochissimo tempo per neutralizzare il nemico e il destino della specie dipende unicamente da lui. O forse non è solo?”

