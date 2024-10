Kraven il Cacciatore | Il motion poster del film Marvel

Kraven il Cacciatore, il prossimo capitolo del Marvel Universe di casa Sony, si mostra oggi con un nuovo splendido poster.

Con Venom: The Last Dance (la nostra recensione) attualmente impegnato a rastrellare incassi in giro per il mondo, la Sony inizia ad affilare gli artigli in vista dell’uscita in sala di Kraven il Cacciatore, ennesimo capitolo del franchise di proprietà legato al celebre Spider-Verse. In particolare, come anticipato, quest’oggi lo studios ha diffuso via social un bellissimo motion poster che offre un nuovo sguardo all’anti-eroe interpretato da Aaron Taylor-Johnson.

Kraven il Cacciatore sarà distrbuito nelle sale USA dal 13 dicembre 2024, in Italia dall’11 dicembre.

#MondayMotivation: You’re being hunted.



Don’t wind up on #KravenTheHunter’s list. See it exclusively in movie theatres December 13. pic.twitter.com/1TZ5JEG8YU — Sony Pictures (@SonyPictures) October 29, 2024

Kraven il Cacciatore e le note di produzione

Il film è stato diretto da J.C. Chandor. Il copione è stato firmato da Richard Wenk, mentre Art Marcum & Matt Holloway hanno ultimato la sceneggiatura. La colonna sonora sarà composta da Benjamin Wallfisch. Nel cast Aaron Taylor-Johnson (Kraven), Russell Crowe (il padre di Kraven), Fred Hechinger (il Camaleonte), Ariana DeBose (Calypso), Alessandro Nivola (Rhino) Christopher Abbott (lo Straniero) e Levi Miller. Nelle sale Usa dal 13 dicembre 2024. In Italia dall’11 dicembre.

LA SINOSSI UFFICIALE: “Kraven Il Cacciatore” racconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Aaron Taylor-Johnson interpreta Kraven, un uomo la cui complessa relazione con il suo spietato padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe), lo conduce su un cammino di vendetta con conseguenze brutali, motivandolo a diventare non solo il più grande cacciatore del mondo, ma anche uno dei più temuti.

Correlati