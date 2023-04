The Mandalorian 3, la key art del finale di stagione

In occasione del lancio su Disney+ dell’episodio che sancisce il finale di stagione di The Mandalorian, arriva in rete una splendida key art ufficiale.

Come è chiaro che sia, la key art mette insieme tutti i protagonisti che hanno caratterizzato una terza stagione ricca di emozioni, condita da azione e spettacolo in pieno stile Star Wars. Tutti gli episodi della terza stagione sono ora disponibili sul catalogo di Disney+.

LA KEY ART DEL FINALE DI STAGIONE

THE MANDALORIAN

Lo showrunner Jon Favreau è il produttore esecutivo insieme a Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson, con Karen Gilchrist nel ruolo di co-produttore esecutivo. Tra i registi impegnati dietro la macchina da presa Jon Favreau, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed e Robert Rodriguez. NEL CAST Pedro Pascal, Carl Weathers, Paul Sun-Hyung Lee, Temuera Morrison e Katee Sackhoff. La terza stagione su Disney+ dal 1° marzo 2023.

TRAMA: I viaggi del Mandaloriano nella galassia di Star Wars continuano. Una volta era un solitario cacciatore di taglie, ma ora Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a condurre la galassia lontano dalla sua oscura storia. Il Mandaloriano incontrerà vecchi alleati e si farà nuovi nemici, continuando il suo viaggio assieme a Grogu.