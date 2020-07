Ryan Gosling e Chris Evans saranno i protagonisti di The Gray Man che pare sia la produzione più costosa di Netflix; il budget è fissato intorno ai 200 milioni di dollari

A lanciare la notizia è Deadline; il film sarà diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo che saranno anche produttori. La sceneggiatura è stata scritta da Joe con la collaborazione di Christopher Markus e Stephen McFeely.

Il film dovrebbe essere il primo di una saga e si basa basato sull’omonimo romanzo di Mark Greaney, in Italia con il titolo Tre giorni per un delitto. Il film segue un duello mortale tra assassini: Gentry (Gosling) viene rincorso in tutto il mondo da Lloyd Hansen (Evans), ex collega di Gentry alla CIA.

The Gray Man è descritto come "l'inizio di un franchise di livello James Bond". “L'idea è quella di creare un franchise e costruire un intero universo, con Ryan al centro di esso. Ci stiamo tutti impegnando per il primo film e dovrà essere fantastico per portarci a girare il secondo", ha affermato Joe Russo - "Abbiamo una meravigliosa partnership con Netflix e conosciamo Scott Stuber da quasi 20 anni. Abbiamo formato la casa di produzione AGBO per essere una società di storytelling agnostico, dove individuare la miglior piattaforma per proporre i contenuti. Pensiamo che Netflix sia perfetta per questo film".

La riprese di The Grey Man dovrebbroe partire attorno a gennaio 2021 a Los Angeles e si svolgeranno anche in varie location a livello internazionale.