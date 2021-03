The Falcon and the Winter Soldier: lo scudo di Captain America appare nelle grandi città

In occasione del lancio mondiale su Disney+ di The Falcon and the Winter Soldier, i Marvel Studios hanno scelto di promuovere la serie con una serie di eventi straordinari in giro per il mondo.

Roma, Singapore e Londra sono solo tra alcune delle capitali mondiali scelte dai Marvel Studios per dare vita alla spettacolare campagna promozionale relativa a The Falcon and the Winter Soldier. Il simbolo iconico scelto dallo studios non poteva non essere lo scudo di Captain America. Qui di seguito vi proponiamo il comunicato ufficiale, mentre in fondo alla pagina la galleria fotografica.

The Falcon and The Winter Soldier atterra a Roma

19 marzo 2021 – Per celebrare l’arrivo dell’attesissima serie originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, disponibile da oggi in esclusiva su Disney+, l’iconico scudo di Captain America è atterrato a Roma, sulla ruota panoramica del Luneur, grazie a un sorprendente video mapping.

Il leggendario scudo dei Marvel Studios è stato avvistato anche in diversi luoghi iconici di tutto il mondo, tra cui il London Eye a Londra, il Singapore Flyer, la più grande ruota panoramica dell’Asia a Singapore, la Melbourne Star a Melbourne (Australia), Le Grand Roue de Marseille a Marsiglia (Francia), il MAAG Hall a Zurigo (Svizzera), la Torre Latino a Città del Messico (Messico) e il Planetario a Buenos Aires (Argentina).

I luoghi nel mondo in cui è possibile vedere lo scudo sono:

Roma, Italia – Ruota panoramica del Luneur

Londra, Gran Bretagna – London Eye

Zurigo, Svizzera – MAAG Hall

Marsiglia, Francia – La Grande Roue de Marseille

Buenos Aires, Argentina – Planetario

Mexico City, Mexico – Torre Latino

Singapore, Singapore – Singapore Flyer

Melbourne, Australia – Melbourne Star

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

PRODUZIONE: Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe. CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills, Danny Ramirez.

TRAMA: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

Dal 19 Marzo 2021 su Disney+.