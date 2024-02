The Conjuring 4: il regista del film sarà Michael Chavez

La saga horror ConjuringVerse continuerà come noto con The Conjuring 4, e vedrà un volto noto come Michael Chaves in cabina di regia.

Il The Hollywood Reporter ha riferito quest’oggi che il regista Michael Chaves è entrato nelle trattative finali per assumere la regia di The Conjuring 4 (dovrebbe intitolarsi The Conjuring: Last Rites), ultimo capitolo della “troncone narrativo principale” del ConjuringVerse, almeno fino a prova contraria.

Chaves, come anticipato, è un volto noto per la famosa saga horror avendo diretto in precedenza The Conjuring: Per Ordine del Diavolo e The Nun II, ma anche La Llorona – Le Lacrime del Male, film solo successivamente divenuto parte della saga.

Nessun dettaglio su The Conjuring 4 è stato al momento svelato. James Wan – con la sua Atomic Monster – tornerà in cabina di produzione, così come il produttore storico Peter Safran. Nel cast dovrebbero tornare, come è giusto che sia, Patrick Wilson e Vera Farmiga nei loro iconici ruoli di Ed e Lorraine Warren. La sceneggiatura è stata, invece, affidata da tempo David Leslie Johnson-McGoldrick, già autore di Per Ordine del Diavolo.