CinemaCon: svelato il titolo ufficiale di The Conjuring 4

Dal panel Warner Bros del CinemaCon di Las Vegas non si parla solo di cinecomic DC. Lo studios ha infatti svelato il titolo di The Conjuring 4.

In via di sviluppo oramai da tempo, il quarto – ed ultimo – capitolo della saga The Conjuring prenderà il titolo di The Conjuring: Last Rites, a confermarlo i produttori James Wan e Peter Safran direttamente dal palco del CinemaCon. La saga – parte integrante del più grande franchise noto come ConjuringVerse – dopo il quarto capitolo proseguirà con una serie tv.

Patrick Wilson e Vera Farmiga torneranno nei panni degli indagatori dell’occulto Ed e Lorraine Warren. La sceneggiatura è stata firmata, come già annunciato lo scorso ottobre, da David Leslie Johnson-McGoldrick. E’ molto probabile che James Wan, avendo terminato i lavori con Aquaman 2, tornerà in cabina di regia.

Durante il panel, inoltre, è stato mostrato un breve trailer di The Nun 2, altro film parte del franchise noto come ConjuringVerse in uscita nelle sale il prossimo 8 settembre. Sarà nostra premura pubblicarlo su Universal Movies appena disponibile in rete.