The Boys S4: il trailer del finale di stagione

La quarta stagione di The Boys è oramai giunta al suo episodio finale, e Prime Video ha voluto anticipare gli eventi finali con un breve trailer.

Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, la serie ispirata ai fumetti scritti da Garth Ennis e Darick Robertson si chiuderà con la quinta stagione, pertanto quest’ultimo episodio – in arrivo da domani – potrebbe anticipare quelli che saranno i temi portanti dell’ultima stagione in arrivo su Prime Video prossimamente.

The Boys è stato sviluppato da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. NEL CAST Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. Nel cast della quarta stagione spazio per Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry e Susan Heyward.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti

La quarta stagione sarà disponibile dal 13 giugno su Prime Video con i primi 3 episodi. La quinta stagione sarà l’ultima.

