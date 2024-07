Il Corvo: un nuovo poster dal remake con Bill Skarsgard

Continua la campagna promozionale legata all’imminente uscita al cinema di Il Corvo, il nuovo adattamento della graphic novel di James O’Barr.

Quest’oggi, a tal proposito, Lionsgate ha diffuso in rete un nuovo poster con protagonista l’Eric Draven interpretato da Bill Skarsgard in compagnia della sua musa – co-protagonista – interpretata dalla cantante FKA twigs.

Il film è stato diretto da Rupert Sanders. Oltre a Bill Skarsgard nel ruolo iconico di Eric Draven, il cast del reboot di Il Corvo spiccano anche i volti di FKA twigs, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. La sceneggiatura è stata firmata da Zach Baylin e Will Schneider, con Victor Hadida, Molly Massell, John Jencks, Samuel Hadida e Edward R. Pressman impegnati come produttori.

TRAMA: Bill Skarsgård (IT, John Wick 4) è The Crow – Il Corvo, il leggendario e iconico personaggio della graphic novel di James O’Barr, rivisitato in questa nuova versione cinematografica diretta da Rupert Sanders. Eric Draven (Skarsgård) e Shelly Webster (FKA twigs), legati da un amore profondo, vengono brutalmente uccisi, da una banda di criminali. Di fronte alla possibilità di salvare Shelly, il suo unico vero amore, sacrificando se stesso, Eric intraprende una vendetta feroce e senza pietà contro i loro assassini, viaggiando attraverso il mondo dei vivi e dei morti determinato a rimettere a posto le cose. The Crow – Il Corvo è in arrivo prossimamente solo al cinema.

Come è noto, The Crow è un adattamento della graphic novel di James O’Barr. La prima trasposizione, quella iconica in cui Brandon Lee perse tragicamente la vita sul set, fu diretta da Alex Proyas. La prima volta che si parlò di reboot fu nel 2008 con Stephen Norrington incaricato di scrivere e dirigere. Nel 2018, anche il regista Corin Hardy era vicino alla regia del film, ma anche in quell’occasione non si è concretizzato nulla.

Correlati