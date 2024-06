The Boys: la quinta stagione sarà l’ultima e sarà cruenta!

Nella settimana dell’esordio su Prime Video della quarta stagione, arriva la conferma che la serie The Boys si chiuderà con la quinta.

Annunciata lo scorso mese di maggio (la notizia qui), la serie The Boys avrà il suo “cruento” finale proprio con la quinta stagione. A darne notizia è stato quest’oggi il creatore dello show “Eric Kripke” con un lungo messaggio su “X” in cui conferma anche la volontà di rendere il finale epico e più cruento. Ecco il testo del post-social:

“La settimana della première della stagione 4 di #TheBoys è un buon momento per annunciare: la stagione 5 sarà la stagione finale! È sempre stato il mio piano, dovevo solo essere cauto finché non ho ottenuto l’ok finale da Vought. Sono entusiasta di portare la storia a un climax cruento, epico e umido. Guarda la Stagione 4 in 2 GIORNI, perché la fine è iniziata!”

La serie è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. NEL CAST Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Jensen Ackles, Laurie Holden, Paul Reiser. Nel cast della quarta stagione spazio per Jeffrey Dean Morgan, Valorie Curry e Susan Heyward.

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti

La quarta stagione sarà disponibile dal 13 giugno su Prime Video con i primi 3 episodi. La quinta stagione sarà l’ultima.

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024

