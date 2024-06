Paul Giamatti è entrato a far parte del cast di Star Trek: Starfleet Academy, la nuova serie originale prodotta per Paramount+.

Secondo Deadline, il candidato all’Oscar per “The Holdovers” nella nuova serie Star Trek avrà un ruolo ricorrente offrendo il volto al villain della prima stagione. La fonte rivela, a tal proposito, che Giamatti interpreterà un uomo con un passato inquietante collegato a uno dei cadetti protagonisti dello show. Nel cast al momento figura anche Holly Hunter. Sull’ingaggio di Giamatti si sono espressi i co-showrunners Alex Kurtzman e Noga Landau:

“A volte sei abbastanza fortunato da scoprire che uno dei più grandi attori viventi è anche un grande fan di Star Trek, e incontrare Paul è stato uno di quei momenti miracolosi per noi. L’assoluta gioia con cui si è tuffato nell’Accademia della Flotta Stellare è superata solo dalla gratitudine che proviamo per il fatto che si sia unito al nostro incredibile cast.”

La serie Star Trek: Starfleet Academy è stata annunciata nel marzo del 2023 (la notizia nel dettaglio) come parte del piano di espansione della celebre saga Star Trek. Come già anticipato, Alex Kurtzman e Noga Landau figureranno come produttori e co-showrunners. Gaia Violo, Aaron Baiers, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa e John Weber saranno i produttori. Il primo episodio della serie è stato scritto da Gaia Violo.

Lo show è stato prodotto da CBS Studios in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. L’inizio dei lavori per la produzione sono previsti entro l’estate 2024.

Questa la descrizione offerta da Paramount+: La serie seguirà le avventure di una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare mentre diventano maggiorenni in uno dei luoghi più leggendari della galassia.

