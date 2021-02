The Boys 3: Antony Starr regala un primo sguardo al suo Patriota

Le riprese della terza stagione di The Boys sono partite da qualche giorno, ma dalla rete è già tempo di primi aggiornamenti.

Attraverso il suo account Twitter, infatti, l’attore Antony Starr ha regalato ai followers un primissimo sguardo al look di Patriota (Homelander) nella terza stagione. Per la verità la foto mostra soltanto gli stivali del villain della serie, ma tanto basta per accendere l’entusiasmo dei fan.

Ecco il tweet di Antony Starr:

Five thirty am and we shootin 😉 pic.twitter.com/k0Uziv4gRI — Antony Starr (@antonystarr) February 27, 2021

THE BOYS

PRODUZIONE: The Boys è stata sviluppata da Seth Rogen, Evan Goldberg e Eric Kripke. CAST: Hughie (Jack Quaid), Billy Butcher (Karl Urban), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), e The Female (Karen Fukuhara). Simon Pegg interpreta come guest star il padre di Hughie. I supereroi The Seven sono capitanati da Homelander (Antony Starr) e comprendono Starlight (Erin Moriarty), Queen Maeve (Dominique McElligott), A-Train (Jessie T. Usher), The Deep (Chace Crawford) e Black Noir (Nathan Mitchell), Aya Cash (Stormfront), Shawn Ashmore (Fiaccola), Jensen Ackles (dalla terza stagione).

Sinossi Serie tv. La storia narra dei “senza-potere” contro i potentissimi, The Boys, che si lanciano in un’eroica avventura per rivelare la verità sui The Seven e Vought – la società multi-miliardaria a che fa capo a questi supereroi e che riesce a coprire tutti i loro sporchi segreti.

Prossimamente su Amazon Prime Video.