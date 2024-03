The Bikeriders, un nuovo trailer dal film con Austin Butler

Universal Pictures ha diffuso ieri il secondo trailer di The Bikeriders, il film con protagonista l’astro nascente hollywoodiano Austin Butler.

In sala con il kolossal Dune Parte Due, il giovane talento di Austin Butler si appresta ad offrire un’altra intensa interpretazione in un film che trae ispirazione dalla vera storia di un gruppo di motociclisti che nell’arco di dieci anni si è trasformato in una gang violenta e legata al mondo della criminalità. Il lancio nelle sale italiane è atteso per il 19 giugno.

Nel cast principale spicca, oltre ad Austin Butler, anche Jodie Comer, Norman Reedus e Tom Hardy. Questa è la sinossi ufficiale: “The Bikeriders, interpretato da Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy e Norman Reedus, racconta la storia di un club di motociclisti del Midwest, i Vandals, e le vite dei suoi membri. Nell’arco di dieci anni il club, da luogo di ritrovo per gli outsider locali si trasforma in una gang losca e pericolosa che influenza e minaccia lo stile di vita unico del gruppo originario.”

The Bikeriders è stato scritto e diretto da Jeff Nichols.