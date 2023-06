Cobweb, il trailer dell'horror con Antony Starr

Lionsgate ha rilasciato in queste ore il trailer ufficiale di Cobweb, l’horror diretto da Samuel Bodin, con l’Antony Starr di The Boys tra i protagonisti.

Al centro della trama una bambino che scopre che tra le mura di casa si cela un terribile segreto che potrebbe coinvolgere i suoi genitori. La regia, come anticipato, è stata affidata a Samuel Bodin, regista che si è fatto apprezzare per il lavoro a tratti molto interessante svolto con la serie horror Marianne (la recensione della sua unica stagione), mentre la sceneggiatura è stata curata da Chris Thomas Devlin.

Cobweb vede Antony Starr nel ruolo del padre del bambino, nel cast anche Lizzy Caplan, Woody Norman e Cleopatra Coleman. Tra i produttori spazio per nomi di grande spessore quali Roy Lee (The Ring, IT) di Vertigo Entertainment e Jon Berg (Wonder Woman), insieme a Seth Rogen ed Evan Goldberg (This is the End, Preacher, The Boys), con James Weaver. Ed ancora, Andrew Childs di Vertigo è il produttore esecutivo. Josh Fagen è produttore esecutivo e supervisore del progetto per Point Gray. Jim Miller e Meredith Wieck ha supervisionato per Lionsgate.

La release americana di Cobweb è stata fissata per il 21 luglio 2023.

on July 21st, you'll be asking one question: what's behind the wall?



check out the spine-tingling trailer for #CobwebMovie – Starring Lizzy Caplan, Woody Norman, Cleopatra Coleman, and Antony Starr. pic.twitter.com/Jd1BDA2zOp — lionsgate (@Lionsgate) June 14, 2023