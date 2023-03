Paramount Pictures ha diffuso in rete oggi il teaser trailer italiano di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il nuovo film animato dedicato ai celebri eroi mutanti verdi.

Il film nasce da una collaborazione a tre tra Paramount Pictures, Nickelodeon Movies e Point Grey, con una regia affidata alla coppia artistica formata da Jeff Rowe e Kyler Spears, e con Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver in cabina di produzione. Al momento non ci sono dettagli sulla data di lancio nelle sale, è noto però che sarà Eagle Pictures ad occuparsi della distribuzione.

Qui di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale, ed il teaser trailer.

LA TRAMA: Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

IL TEASER TRAILER ITALIANO

LE TARTARUGHE NINJA AL CINEMA

Le Tartarughe Ninja sono state create da Kevin Eastman-Peter Laird, e fin dall’uscita del primo film nel 1990, hanno generato incassi per 1.15 miliardi di dollari con sei film. I titoli dei film approdati al cinema fino ad oggi sono Tartarughe Ninja alla riscossa, Tartarughe Ninja II – Il segreto di Ooze ed ancora Tartarughe Ninja III, TMNT, il film d’animazione del 2007 diretto da Kevin Munroe, e i due reboot prodotti da Michael Bay, Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra.