Il colosso dello streaming Netflix ha condiviso con la rete il teaser trailer di Nuovo Olimpo, il nuovo film diretto da Ferzan Ozpetek.

Il lancio ufficiale del teaser trailer è arrivato questa sera durante la finale del Festival di Sanremo 2023, e successivamente in rete. Per Ozpetek si tratta del primo film da regista destinato alla famosa piattaforma di streaming, sua anche la sceneggiatura in collaborazione con Gianni Romoli.

Il cast di Nuovo Olimpo conterà la presenza di Damiano Gavino e Andrea Di Luigi in compagnia di Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo e Giancarlo Commare. La fotografia del film è di Gian Filippo Corticelli, il montaggio di Pietro Morana, la scenografia di Giulia Busnengo e i costumi di Monica Gaetani.

Questa è la sinossi ufficiale: “Fine anni ’70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent’anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.”

IL TEASER TRAILER