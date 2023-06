Walt Disney Company Italia ieri ha condiviso in rete il teaser trailer di Elio, il 28° film d’animazione realizzato da Pixar Animation Studios.

In arrivo nelle sale nel corso del 2024, “Elio” porterà il pubblico nello spazio rispondendo al quesito che da sempre appassiona milioni di persone, ossia “siamo soli nell’universo?“. Al centro della trama Elio, un ragazzino terrestre teletrasportato per sbaglio nello spazio da un’organizzazione interplanetaria in cerca del portavoce della Terra. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

“Per secoli, le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: nel nuovo film Disney e Pixar Elio, l’universo risponde! Il lungometraggio originale presenta Elio, un ragazzo con una fervida immaginazione che si ritrova inavvertitamente teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane. Identificato per errore dal resto dell’universo come ambasciatore della Terra e completamente impreparato a questo tipo di pressione, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, sopravvivere a una serie di prove straordinarie e scoprire in qualche modo chi è veramente destinato a essere.”

Diretto da Adrian Molina (sceneggiatore e co-regista di Coco) e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco), la versione originale del film include le voci di America Ferrera nel ruolo della mamma di Elio, Olga; Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatore Questa; Brad Garrett nel ruolo dell’ambasciatore Grigon e Yonas Kibreab nel ruolo del protagonista. Qui di seguito il trailer:

IL POSTER DEL FILM