Lucky Red si occuperà della distribuzione italiana di Un Giorno di Pioggia a New York, il nuovo film diretto da Woody Allen.

Per l'occasione, la casa di distribuzione italiana ha diffuso il poster italiano del film, in uscita lo ricordiamo dal prossimo 10 ottobre. Il rilascio del poster anticipa di un giorno quello del nuovo trailer. Rimanete in attesa del nuovo trailer, sarà sulle nostre pagine appena verrà diffuso in via ufficiale da Lucky Red.

Un Giorno di Pioggia a New York (A Rainy Day in New York) è scritto e diretto da Woody Allen. Nel cast Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.

Un Giorno di Pioggia a New York verrà distribuito in Italia da Lucky Red dal 10 ottobre 2019.