L'attrice Rosa Salazar è tornata a parlare di un ipotetico sequel di Alita: Angelo della Battaglia, stuzzicando non poco la curiosità dei fan.

Alita: Angelo della Battaglia ha appassionato buona parte del pubblico accorso in sala, ciononostante si è rivelato un flop commerciale enorme per la 20th Century Fox, tanto da diventare l'ennesimo franchise stroncato dal Box Office. Ma c'è ancora chi spera nel miracolo....

Parlando con la stampa americana, l'attrice - e protagonista del film - Rosa Salazar ha rivelato di aver ancora tanta voglia di tornare ad interpretare Alita. Nel particolare ha parlato della fenomenale tecnologia utilizzata per realizzare il suo personaggio, e di come questa possa permetterle di interpretare Alita per ancora tanti capitoli.

Allo stesso tempo, però, la Salazar ha ammesso di non aver ancora avuto notizie riguardo la volontà dei produttori di realizzare un sequel. A tal proposito, l'attrice ha spinto il pubblico a fare rumore in rete, in maniera da convincere la Disney (ora la nuova proprietaria dei diritti) a dare una seconda possibilità al franchise.

A pesare sulla possibilità che il franchise resti "morto" è l'incasso maturato da Alita: Angelo della Battaglia (404 milioni), a fronte di un budget da oltre 170 milioni di dollari (marketing escluso).

