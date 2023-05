Sylvester Stallone tornerà nel reboot del cult Cliffhanger

Il celebre cult action movie Cliffhanger tornerà presto al cinema attraverso la più classica delle operazioni reboot, ma c’è di più.

Variety quest’oggi ha riferito che un reboot di Cliffhanger, cult action del 1993, sarà diretto da Ric Roman Waugh (Angel Has Fallen), con Sylvester Stallone che tornerà nuovamente nei panni dell’alpinista Gabe Walker. Lo scrittore Mark Bianculli (Hunters) ha firmato la sceneggiatura, mentre Neal H. Moritz (produttore del film originale e della saga Fast & Furious) tornerà ancora una volta in cabina di produzione con la sua Rocket Science, in collaborazione con Stallone e la sua Balboa Productions.

Moritz ha riferito: “Non dimenticherò mai l’emozione che ho provato guardando Sylvester Stallone in ‘Cliffhanger’. Sono incredibilmente entusiasta di lavorare con lui e Ric Waugh per continuare la storia di Gabe Walker e presentare questa storia iconica a una nuova generazione di spettatori in tutto il mondo.”

Nel film originale, diretto da Renny Harlin nel 1993 (via Wikipedia):

Sulle Montagne Rocciose americane, si verifica un incidente mortale durante un’escursione ad alta quota; Sarah, la giovane fidanzata di Hal Tucker, collega ed amico di Gabriel Walker, detto Gabe, operatore del soccorso, muore precipitando nel vuoto dopo essere sfuggita dalle mani dello stesso Gabe. Hal dà la colpa dell’incidente all’amico e Cliffhanger, così è soprannominato Gabe, sopraffatto dal senso di colpa, rifugge da tutti e da tutto, abbandonando il suo lavoro e allontanandosi da tutti. Jessie Deighan, la compagna di Gabe (anch’essa impegnata nel soccorso montano), cerca in tutti i modi di spronarlo, senza successo.

Un giorno la ragazza si trova costretta a chiedergli aiuto per soccorrere delle persone in difficoltà in alta quota; con riluttanza l’operatore accetta. Il gruppo da soccorrere si rivelerà essere invece una squadra di assassini, intenti nella ricerca di alcune valigie andate perse durante un incidente aereo sulla cima di una montagna. Le valigie contengono denaro ed i criminali hanno chiesto ad Hal, ormai ex amico di Gabe, di condurli alla meta in qualità di guida montana. Gabe, riuscirà, con l’aiuto della compagna Jessie, a liberare Hal e fermare gli assassini, riconquistando così la fiducia in se stesso e l’amicizia del ritrovato compagno.