Pedro Pascal in trattative per un ruolo in Il Gladiatore 2

Il cast di Il Gladiatore 2 potrebbe accogliere tra breve Pedro Pascal, attore di recente apprezzato in The Last of Us.

Deadline ha confermato questa mattina le trattative, ciononostante nessun dettaglio sul ruolo affidato a Pedro Pascal è stato rivelato. L’attore di recente ha fatto parte del cast della prima stagione di The Last of Us, mentre da tre stagioni veste l’armatura di Din Djarin in The Mandalorian.

The Gladiator 2 sarà ambientato anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo, protagonista sarà Lucio, figlio il Lucilla (Connie Nielsen) e nipote del perfido Commodo (Joaquin Phoenix). Nel film del 2000 Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe) salvava Lucio e sua madre vendicando anche la propria famiglia prima di morire. Il ruolo di Lucio è stato affidato a Paul Mescal, giovane attore al suo primo grande ruolo in quel di Hollywood.

Nel cast ci sarà spazio anche per Joseph Quinn, nel ruolo dell’imperatore Caracalla, Connie Nielsen, che riprenderà il ruolo di Lucilla, con trattative a buon punto con Denzel Washington e Barry Keoghan.

La pre-produzione di Il Gladiatore 2 è attualmente in corso. Il film sarà diretto da Ridley Scott, regista del primo iconico film datata 2000 vincitore di 5 premi Oscar, tra cui quello del Miglior Film. Scott produrrà anche, insieme al presidente di Scott Free “Michael Pruss“, ed a Doug Wick e Lucy Fisher tramite Red Wagon Entertainment. David Scarpa ha scritto la sceneggiatura.