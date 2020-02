Super Bowl 54: WandaVision e Falcon and Winter Soldier, le prime immagini

Nella notte del 54° Super Bowl i Marvel Studios hanno finalmente svelato le primissime immagini delle prossime serie in arrivo su Disney+.

Nel brevissimo spot tv, infatti, lo studios ha svelato le prime immagini da The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, e perchè no, anche un'anticipazione da Loki, la cui produzione è iniziata da pochissimo.

Trovate il video in fondo al nostro articolo.

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

TRAMA: Non definita.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.

WandaVision

WandaVision è la seconda serie tv Marvel Studios a fare il suo esordio su Disney+. Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

TRAMA: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

CAST: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

L'esordio su Disney+ è atteso nel corso del 2020.