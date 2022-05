Il primo ciak di Ahsoka, la nuova serie live action Star Was, è stato ufficialmente battuto, a confermarlo un tweet ufficiale.

Nel mese in cui Disney+ rilascerà i primi episodi di Obi-Wan Kenobi, ecco che l’account ufficiale su Twitter della saga Star Wars ha pubblicato il primo ciak dal set di Ahsoka, la serie che vedrà protagonista assoluta Rosario Dawson nei panni della celebre Jedi. La foto in questione mostra il logo-titolo della serie, ed il cappello di Dave Filoni, qui impegnato come showrunner e regista di alcuni episodi.

Ahsoka, an Original series, starts production today. pic.twitter.com/b5WgGBihHo — Star Wars (@starwars) May 9, 2022

La serie Ahsoka nasce come spin-off della seconda stagione di The Mandalorian, e metterà al centro dell’attenzione le avventure della jedi Ahsoka, con la ricerca del Grande Ammiraglio Thrawn, personaggio quest’ultimo mai apparso in un progetto live action Star Wars. La sceneggiatura è stata firmata da Dave Filoni, già autore del successo animato Star Wars: The Clone Wars, con Jon Favreau che lo affiancherà nel ruolo di produttore esecutivo. Per Filoni anche ruolo da showrunner e regista di alcuni episodi.

Nel cast, con Rosario Dawson, anche Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen nuovamente nella parte di Anakin Skywalker dopo i film e la serie “Obi-Wan Kenobi“, Natasha Liu, Ivanna Sakhno e Ray Stevenson che avrà un ruolo da villain.