Star Wars Day: tanti eccezionali prodotti per le celebrazioni del 4 maggio

Tutti i fans di Star Wars sono in trepidante per i festeggiamenti del Star Wars Day del 4 maggio, e per l’occasione i partner licenziatari Disney e Lucasfilm propongono tanti prodotti esclusivi ispirati agli iconici personaggi della saga, pensati per aiutare i fan di tutte le età a immergersi nelle storie senza tempo dell’universo Star Wars.

Dai nuovi set Diorama di Lego alle collezioni di abbigliamento shopDisney, dai costumi di Rubies agli accessori da collezione Hasbro, tantissime novità sono già disponibili nei migliori punti vendita fisici e online.

Inoltre da non perdere su Disney+ Disney Gallery: The Book of Boba Fett in arrivo il 4 maggio e tanti altri titoli come Lego Star Wars: All Stars, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures e Star Wars: Le Nuove Cronache di Yoda.