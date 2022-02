Star Trek: Discovery 4 torna su Pluto TV con l’ottavo episodio intitolato All In – Il trailer

Posted on

Come si suol dire: “breve ma intenso“. E’ così che in effetti possiamo definire il dodicesimo episodio di Star Trek: Discovery intitolato Sfrenata ambizione, circa 38 minuti di colpi di scena e di grandi segreti svelati che, attraverso la nostra recensione, proveremo ad analizzare, cercando come sempre di non incorrere nei fastidiosissimi spoiler o comunque