Star Trek: Discovery si chiuderà con la quinta stagione

La serie di successo Star Trek: Discovery chiuderà i battenti dopo la quinta stagione attualmente in fase di produzione.

Nonostante le riprese della quinta stagione siano già praticamente terminate, la troupe a quanto pare tornerà presto sul set per girare alcune sessioni aggiuntive atte a realizzare il miglior finale possibile ad una serie che, nel bene e nel male, ha raccolto molto interesse nello zoccolo duro dei fan dell’universo Star Trek. A confermare la notizia un articolo riportato in rete da SuperHeroHype, in cui sono state raccolte anche le dichiarazioni dei due showrunners “Alex Kurtzman” e “Michelle Paradise“.

IL MESSAGGIO AI FAN

“Ai fan di tutto il mondo, grazie per esservi uniti a noi in questo incredibile viaggio. Il vostro amore per questi personaggi e la vostra eccitazione per ogni episodio, ogni stagione, ha significato molto per noi. Non vediamo l’ora che vediate su cosa abbiamo lavorato in quest’ultima stagione […] Vi amiamo tutti!”