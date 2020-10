Star Trek 4: Zachary Quinto pronto per ritornare sull’Enterprise

Zachary Quinto, l’interprete di Spock nei film ambientati nel KelvinVerse, è pronto per essere nuovamente teletrasportato sull’Enterprise, nell’eventualità che possa andare in porto uno dei progetti legati allo sviluppo di un nuovo film Star Trek.

Il 16 settembre scorso abbiamo pubblicato un articolo in cui Noah Hawley ha smentito la cancellazione definitiva del suo progetto Trek, dato per morto da diversi rumour, affermando che è solo in pausa e in attesa di decisioni definitive degli studios.

Nonostante Hawley abbia dichiarato di non voler rifare “né Kirk e né Picard”, e che le sue intenzioni sono quelle di ripartire da zero, escludendo con molta probabilità tutto il cast principale che abbiamo visto per l’ultima volta in Star Trek: Beyond, Zachary Quinto, in una intervista a The Talk, ha voluto ribadire il suo interesse nel rivestire i panni di Spock, aggiungendo che anche tutti i suoi compagni, con i quali è sempre in contatto, vorrebbero poter riprendere i loro ruoli, queste le sue parole:

… Ne parliamo in continuazione visto che siamo la ciurma dell’Enterprise, siamo molto legati nella realtà e penso che tutti noi saremmo disponibilissimi all’opportunità di poter tornare a raccontare queste storie.

Ricordiamo che nei piani della Paramount, già prima della riorganizzazione che ha portato alla fusione dei Gruppi CBS Corporation e Viacom, i progetti per un film ambientato nell’Universo Star Trek sono ben 3. Il primo prevede il ritorno di George Kirk interpretato da Chris Hemsworth, il secondo è il famoso “Pulp Fiction nello Spazio“, su un’idea di Tarantino, è il terzo è il progetto di Noah Hawley.

E voi quale di questi film vorreste vedere realizzato?