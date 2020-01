La star indiana Priyanka Chopra nel cast di Matrix 4?

La splendida modella e attrice indiana Priyanka Chopra è ad un passo dall'entrare nel cast di Matrix 4.

Questa sera SuperHeroHype ha riportato in rete la notizia delle trattative tra Warner Bros e l'attrice Priyanka Chopra per un ruolo nell'imminente Matrix 4. Ovviamente il ruolo in questione non viene menzionato nell'articolo originale.

La Priyanka si è fatta notare dal grande pubblico con la celebre serie tv Quantico, successivamente ha avuto ruoli di supporto in film quali Baywatch e Non è romantico?. Per la carriera, il ruolo in Matrix 4, potrebbe essere un vero trampolino.

Matrix 4

Le riprese inizieranno a febbraio 2020, con location Chicago.

Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Negli Usa dal 21 maggio 2021.