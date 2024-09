Amazon MGM Studios ha ufficializzato l’ingaggio di otto nuovi attori per il cast di Spider-Noir, la serie tv con Nicolas Cage.

Nonostante la produzione non sia ancora partita, il cast intorno al nome eclatante di Cage continua a crescere. Quest’oggi Variety ha confermato l’ingaggio di otto nuovi attori, i cui nomi sono Lukas Haas (Babylon), Cameron Britton (Mindhunters), Amanda Schull (Suits), Cary Christopher (Days of Our Lives), Michael Kostroff (The Wire), Scott MacArthur (El Camino: A Breaking Bad Movie), Joe Massingill (Killing It) e Whitney Rice (Jury Duty). Nessun dettaglio è stato offerto riguardo i ruoli.

Solo di recente è stato confermato che Brendan Gleeson nella serie tv sulla celebre versione retrò di Spider-Man avrà il ruolo del villain, trovate il nostro aggiornamento qui.

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti in merito..

Spider-Noir e le note di produzione

Harry Bradbeer è pronto a dirigere e produrre esecutivamente i primi due episodi della serie, che Oren Uziel e Steve Lightfoot stanno sviluppando come co-showrunner. Nel team creativo spiccano i nomi di Phil Lord e Chris Miller, i quali supervisionano come produttori esecutivi, avendo già avuto a che fare con Spider–Man Noir nel film animato Spider-Man: Un nuovo universo.

Il cast di Spider-Noir comprende Nicolas Cage nel ruolo di Spider-Man Noir, Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Li Jun Li. Ed ancora Jack Huston, Lukas Haas, Cameron Britton, Amanda Schull, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill e Whitney Rice.

Spider-Noir debutterà negli USA su MGM+, mentre a livello globale sarà Prime Video ad occuparsi della trasmissione in più di 240 paesi e territori.

