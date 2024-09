Lioness: il trailer della Stagione 2 in arrivo su Paramount+

La seconda stagione della serie tv Lioness è in arrivo su Paramount+, ma prima è tempo di trailer.

Quest’oggi Paramount+ ha presentato al pubblico il primo trailer dei nuovi episodi in arrivo in piattaforma da domenica 27 ottobre 2024. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, la Stagione 2 di Lioness conterà otto episodi, con i primi due già disponibili nel giorno di lancio.

Lioness e le note di produzione

LIONESS vanta un cast stellare, tra cui la protagonista e produttrice esecutiva della serie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez e il candidato all’Emmy Award Michael Kelly, con il premio Oscar Morgan Freeman e il premio Oscar, vincitrice dell’Emmy e produttrice esecutiva Nicole Kidman. La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios in esclusiva per Paramount+.

Nella seconda stagione, mentre avanza la lotta al terrorismo da parte della CIA, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) arruolano una nuova agente Lioness per infiltrarsi all’interno di una minaccia finora sconosciuta. La crescente pressione costringe Joe a confrontarsi con i profondi sacrifici personali che ha fatto come leader del programma Lioness. La serie è interpretata anche da Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill e Hannah Love Lanier.

Tra i produttori esecutivi della serie, Taylor Sheridan, David C. Glasser, Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Keith Cox, e distribuita da Paramount Global Content Distribution.

La prima stagione di LIONESS, all’epoca del suo lancio, ha stabilito un nuovo record come prima serie più vista in tutto il mondo sul servizio di streaming.

