Heretic: il secondo trailer dell’horror con Hugh Grant

A24 ha finalmente diffuso il secondo trailer di Heretic, uno degli horror più attesi di quest’ultima fase del 2024.

Presentato all’inizio del mese di settembre, in occasione del Toronto International Film Festival (trovate qui i vincitori), Heretic ha già convinto la critica, e non aspetta altro che farlo anche col pubblico. A tal proposito, all’interno del secondo trailer, A24 ha rivelato che l’uscita è stata anticipata di una settimana, ovvero l’8 novembre 2024 invece del 15 novembre.

Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, Heretic racconta l’agghiacciante disavventura vissuta da una coppia di ragazze mormone in cerca di nuovi seguaci ma nella casa sbagliata. L’uomo che le accoglie, infatti, non è altro che un sadico che inizia un gioco mortale con le due ragazze.

Heretic e le note di produzione

Il film è stato diretto da Scott Beck e Bryan Woods, già autori del capolavoro “A Quiet Place” di John Krasinski. Nel cast spicca un inedito Hugh Grant, qui nei panni del sadico che accoglie le due povere ragazze, ma anche Sophie Thatcher (MaXXXine) e Chloe East (The Fabelmans). Beck e Woods hanno prodotto il film in compagnia di Julia Glausi, Stacey Sher e Jeanette Volturno. Nelle sale USA dall’8 novembre 2024.

La Trama Ufficiale: Due giovani missionarie sono costrette a dimostrare la loro fede quando bussano alla porta sbagliata e vengono accolte dal diabolico signor Reed, rimanendo intrappolate nel suo mortale gioco del gatto e del topo.

